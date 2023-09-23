В Краснодаре состоится благодарственный молебен в честь Дня города

В главном храме Кубани — Свято-Екатерининском кафедральном соборе 24 сентября будет совершен благодарственный молебен обо всех жителях Екатеринодара-Краснодара.

В 1793 году Краснодару было присвоено имя в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины II — «Екатеринодар». Город был переименован в Краснодар 7 декабря 1920 года.

Молебен состоится после поздней Божественной литургии в 11:00. Жителей и гостей города приглашают присоединиться к соборной молитве, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году краевая столица отметит свое 230-летие 23 и 24 сентября. Несмотря на отказ от массовых гуляний, власти Краснодара подготовили программу мероприятий ко Дню города.

В День города по Краснодару проедет открытый трамвай с артистами. С 230-летием краевую столицу 22 и 23 сентября поздравят артисты «Дома молодежи».