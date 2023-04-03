Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля

Международный день разминирования был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году для привлечения внимания к разминированию неразорвавшихся боеприпасов и запрету противопехотных мин.

Также 4 апреля отмечается несколько праздников, связанных с интернетом: День веб-мастера, День ошибки 404 и День святого Исидора, которого Ватикан официально объявил покровителем интернета и компьютеров.

Из неофициальных праздников на 4 апреля приходится День бродячих животных и Всемирный день крысы. Первый, по мнению экологов, должен привлечь внимание к проблемам, связанными с бездомными животными, обитающими в городах, а второй — донести до сознания общественности мысль о том, что крысы не только разносчики инфекционных заболеваний, но и милые, умные создания.

Кроме того, 4 апреля — День витамина С и Международный день моркови. Это повод поделиться со всем миром рецептами блюд, в которых центральное место занимает этот корнеплод.

В истории этот день известен первым упоминанием Москвы в летописи. В 1147 году князь суздальский Юрий Долгорукий пригласил в Москву своего союзника — князя Святослава.

По народному календарю отмечается Василий Капельник или Солнечник, Парник, Василий Теплый. По приметам в этот день определяли будущий урожай и погоду.

Именины в этот день у Дарьи, Полины, Василия, Исаакия, Василисы, Таисии, Дросиды и Аглаиды.