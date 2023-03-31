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Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-31-marta
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта
Фото pixabay.com

На эту дату приходится Международный день «Бросай свою ненавистную работу». Если работа вызывает у вас лишь негативные эмоции, может быть пришла пора попытаться что-нибудь изменить?

Всемирный день резервного копирования или День бэкапа проводится ежегодно 31 марта неслучайно. В компьютерной среде достаточно распространены случаи потери информации 1 апреля. Существует целая группа вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их атак — сбой в работе системы или потеря информации. Такие вот «шуточки».

В 1814 году 31 марта русские войска вступили в Париж, одержав накануне победу в битве, положившей конец эпохе Наполеоновских войн. Через 75 лет, в 1889 году в Париже в этот день состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни, которую, например, писатель Ги де Мопассан называл «уродливым скелетом».

В 1943 году в этот день окончательно завершилась Ржевская битва или Ржевская мясорубка — одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

В 1966 году 31 марта в Советском Союзе был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны с космодрома Байконур.

Также сегодня празднуется Международный день декольте, День апельсинов и лимонов и национальный День тако в Мексике. Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни из кукурузной или пшеничной тортильи с разнообразной начинкой — мясо, морепродукты, бобы, сыр и даже тушеной мякотью кактуса.

Русская православная церковь чтит память святителя Кирилла Иерусалимского, жившего в 4 веке. В народе отмечается Кириллов день или Дери полоз.

Именины в этот день у Натальи, Дмитрия, Кирилла, Трофима, Даниила, Евкарпия, Гвидона и Корнелии.

Автор:

Александр Свириденко

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