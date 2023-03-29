Какой сегодня праздник: что отмечают 29 марта

Ежегодно 29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. Это профессиональный праздник военных юристов, установленный указом президента в 2006 году, в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

Из неофициальных праздников на 29 марта выпадает День самопознания. Сегодня изучать собственную личность, свои психические и физические особенности, нужно особенно тщательно. Впрочем, осмысление самого себя, начатое в детстве, продолжается всю жизнь.

Менее серьезные праздники 29 марта: Международный день русалки, День скакания на одной ножке, День шампиньонов.

В 1795 году в этот день немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене, а в 1873 году — русский писатель Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». А 29 марта 1955 года — в Москве прошла защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя. Кнорозову была присвоена сразу степень доктора наук.

Православная церковь почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. По приметам на 29 марта судили о весне. В народном месяцеслове дата получила название Саввин или Тележный день. В Саввин день крестьяне объезжали деревню на телеге. Верили, что этот обряд принесет удачу в делах.

Именины 29 марта у Павла, Ивана, Александра, Дениса, Романа, Трофима, Юлиана, Емельяна и Савина.