Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля

В России 13 апреля отмечают негосударственный праздник — День мецената и благотворителя. Дату выбрали в честь предположительного дня рождения древнеримского государственного деятеля Гая Цильния Мецената, который опекал творческих людей эпохи.

В честь запуска 13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге первого в стране троллейбуса отмечается День рождения троллейбуса.

Неофициальный праздник — Всемирный день рок-н-ролла отмечают 13 апреля. Хотя некоторые отпраздновали его накануне, так как с датой не определились до сих пор. Дело в том, что он связан с первым записанным рок-н-ролльным произведением Rock Around the Clock Билла Хейли. Некоторые считают, что музыкант записал его вечером 12 апреля, другие клянутся, что ночью 13-го. Но в любом случае, этот праздник очень почитаем любителями рок-н-ролла.

В 1918 году 13 апреля генерала от инфантерии, одного из основателей Белого движения, Героя русско-японской и Первой мировой войн Льва Корнилова убило взрывом снаряда при штурме Екатеринодара (Краснодара).

А в 1941 году был подписан Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Итогом договора все же стала Советско-японская война 1945 года. Противостояние завершилось капитуляцией Японии и возвращением южной части Сахалина и Курильских островов.

В 1944 году 13 апреля от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Симферополь. Оккупация столицы Крыма длилась 865 дней.

Кроме того, в этот день отмечают Международный день благодарности растениям. Также проводятся мероприятия Международного дня функционального неврологического расстройства.

По народному календарю отмечается Ипатий Чудотворец. Этого святого почитали как помощника в зачатии и рождении детей.