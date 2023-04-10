Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля

В этот день празднуют День Конституции Республики Крым. В 2014 году принятием основного закона республики завершился процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.

Ежегодно во всем мире 11 апреля отмечают памятную дату — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в этот день узники Бухенвальда подняли бунт и захватили лагерь смерти.

Кроме того, 11 апреля специалисты службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВМФ отмечают профессиональный праздник — День химика ВМФ РФ.

По всей планете — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. И хотя бороться с этой болезнью сложно, вспомнить о Джеймсе Паркинсоне, впервые описавшим это заболевание, стоит. Тем более, в наше время эта болезнь «молодеет», и повысить информированность о ней просто необходимо.

В 1857 году 11 апреля российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла. Геральдическая птица того времени отличается от нынешней, но также пристально смотрит во все стороны.

Кстати о птичках, в 1982 году статьей «Рагу из синей птицы» в «Комсомольской правде», опубликованной 11 апреля, началась масштабная рекламная кампания группы «Машина времени». В то время это считалось «травлей» музыкантов.

Также на эту дату приходятся Праздник неумелых рук и Всемирный день анимешника.

По народному календарю — Берещенье. На Руси в этот день чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У русских людей с березой связано множество поверий. Считалось, что если воткнуть ветку березы в крышу, она станет громоотводом. Детей хлестали березовыми прутиками для лечения от всех болезней и для профилактики. И, конечно, невозможно представить русскую баню без березового веника.

Именины у Ивана, Кирилла, Марка, Михаила, Остапа, Потапа, Филиппа и Яна.

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