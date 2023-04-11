Распространенный миф, что ушную серу нужно тщательно вычищать, способен нанести немало вреда. Как правильно чистить уши, стоит ли вообще это делать и почему ватные палочки — враг ваших ушей?

Во-первых, ушная сера, какой бы отвратительной она вам ни казалась, необходима. Она является барьером, защищающим внутреннее ухо от проникновения пыли, бактерий и грибков. Также она собирает и выводит отмершие волоски, инородные объекты загрязнения. Кислотность ушной серы не дает размножаться бактериям и грибкам, которые сумели «пробраться» в ухо. В здоровых ушах ровно столько серы, сколько им необходимо. В норме за месяц вырабатывается порядка 15-20 г. Постепенно сера смещается по слуховому проходу к «выходу», унося с собой все лишнее. И только когда она «дойдет» до ушной раковины, ее можно удалить.

Чем чистить здоровые уши

Чтобы очистить ушную раковину, достаточно помыть ее теплой водой и протереть уголком мягкого полотенца (постарайтесь не залить воду в слуховой проход). Наружный слуховой проход можно чистить на глубину не более 1 см. Не волнуйтесь, линейка не понадобится — на такую глубину обычно способен проникнуть в ухо ваш мизинец. Воспользуйтесь ватой, смоченной хлоргексидином и аккуратно протрите слуховой проход. Масла, борный спирт и ушные свечи из аптеки в домашних условиях лучше не применять.

Ватные палочки, которыми многие любят поковырять в ушах, лучше забыть, как страшный сон. С их помощью вы только спрессуете серу и протолкнете ее глубже. Так и появляются серные пробки. Кроме того, палочкой легко повредить кожу в слуховом проходе и получить воспаление. А если увлечься, и погрузить палочку на глубину больше 1,5 см, может пострадать и барабанная перепонка.

Народные рецепты с перекисью водорода, уксусом, растительным маслом, соленой водой или содой не стоит применять, если в ваши планы не входит долгое лечение у отоларинголога.

Еще один странный и опасный способ чистки ушей с горящей бумагой в длинных комментариях не нуждается. Вставлять в ухо бумагу и поджигать ее — опасно.

Если сера стала проблемой

Зуд в ухе говорит о том, что выработка серы усилилась, а следовательно, что-то идет не так. Это может быть инфекция или кожное заболевание, а также реакция на постоянное раздражение (например на чистку или ношение внутриканальных наушников).

Чем чревата повышенная выработка ушной серы? Образованием пробок. Чаще всего они возникают у детей, пожилых людей и тех, у кого очень узкий слуховой проход. Серные пробки вызывают снижение слуха, чувство заложенности, головокружения, головную боль и боль в ухе. Кстати, необычные выделения — прозрачные или с кровью — могут говорить о разрыве барабанной перепонки. Если заметили тревожные симптомы, срочно обратитесь к врачу.

Самостоятельно в домашних условиях серные пробки лучше не пытаться удалить. Народные средства, как и аптечные капли, можно применять, только если нет никаких осложнений и барабанная перепонка не повреждена. Заглянуть себе в ухо, чтобы в этом убедиться, вы точно не сможете. Да и прибегать к каплям врачи советуют крайне редко.

Как врачи удаляют серные пробки

Самым простым способом в условиях клиники является промывание физраствором. Его набирают в специальный шприц, заливают в ухо и дают стечь. Процедура продолжается до тех пор, пока не выйдет все лишнее.

Пробку могут вытащить пинцетом или кюреткой (специальная ложечка) или вытянуть электроотсосом.

Еще пробку могут размягчить специальными каплями. Их назначают людям, у которых регулярно происходит закупорка слухового прохода.

Главное правило для всех, кто хочет избежать проблем с ушами — регулярные профилактические осмотры у отоларинголога. Проверять уши рекомендуется дважды в год.

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