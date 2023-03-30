Как быстро избавиться от мозолей на ногах

Неудобная обувь, носки не по размеру, повышенная потливость и большие нагрузки — все это провоцирует появление мозолей. Даже маленький пузырь на пятке способен отравить жизнь и открыть ворота для инфекции.

Кроме того, мозоли могут оказаться симптомом плоскостопия, сахарного диабета, псориаза и авитаминоза. Если вы часто натираете ноги, стоит провериться.

Знать в лицо

Мозоли бывают влажные (пузырь с жидкостью), сухие (возвышающийся над поверхностью кожи слой ороговевших клеток), стержневые (в центре такой мозоли есть отверстие, где вглубь дермы прорастает стержень) и натоптыши (похожи на сухие мозоли, но образуются только на подошвах ног и имеют большие размеры).

Для каждого вида мозолей — свой метод удаления. Стержневые мозоли и запущенные натоптыши лучше доверить специалисту-подологу, а вот с влажными и небольшими сухими можно справиться самостоятельно.

Прокалывать или нет?

Пузырь с жидкостью так и тянет проколоть. Можно ли это делать? Если мозоль небольшая и есть возможность просто на время сменить обувь, лучше не прокалывать. Вымойте ногу, обработайте кожу антисептиком, положите на мозоль стерильную салфетку, закройте пластырем и оставьте в покое. Менять повязку нужно дважды в день.

Народное средство, помогающее быстро подсушить мозоль — яичная пленка. Разбейте сырое яйцо, отделите от внутренней стороны скорлупы пленку и наклейте ее на мозоль. Не закрывайте пластырем. Если сомневаетесь в целебных свойствах яйца, можно приобрести в аптеке специальные пластыри, ускоряющие заживление мозолей.

Прокалывать мозоли не рекомендуется, чтобы не занести инфекцию. Но если пузырь крупный, его никак не защитишь от контакта с обувью и вы решились на радикальные меры, хотя бы не берите булавку или швейную иглу!

Идеальным вариантом будет обратиться к врачу. Если же идти в больницу с мозолью не хочется, вымойте ногу, обработайте антисептиком руки и саму мозоль, возьмите стерильную иглу (от нового шприца) и проколите мозоль сбоку. Стерильной салфеткой выдавите жидкость. Кожу не отрывайте! После обработайте ранку перекисью водорода, намажьте заживляющей мазью (можно «Левомеколем») и заклейте стерильным пластырем. Повязку нужно менять два раза в день до полного заживления.

Если мозоль лопнула, не дожидаясь вашего вмешательства, срочно промойте и обработайте рану хлоргексидином. Наложите повязку с заживляющей мазью и меняйте ее дважды в день.

Сухое — размочить!

Сухая мозоль не болит, но это не значит, что ее можно оставлять без внимания. Для того, чтобы удалить сухую мозоль нужно поставить ногу в теплую воду с солью и содой (по столовой ложке на три литра воды) на 10 минут. После омертвевшие клетки легко будет удалить пемзой или пилкой. Освободившуюся кожу нужно смазать жирным кремом.

Для размягчения мозолей можно воспользоваться аптечными средствами. Кроме того, хорошо помогают домашние компрессы из алоэ (разрезанный лист приложить к мозоли, зафиксировать повязкой, оставить на ночь). Также можно привязать к сухой мозоли на ночь натертую сырую картошку. После компрессов мозоли легко удаляются пемзой.

Предупредить, а не лечить

Чтобы избежать мозолей, нужно выбирать обувь по размеру. Если новая обувь сидит слишком плотно, приклейте к ней изнутри специальные гелевые полоски (продаются в аптеках). В жару хорошо «припудривать» ноги тальком, это подсушит кожу, и обувь будет меньше натирать.

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