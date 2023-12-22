«Известия»: ограничения на полеты в аэропорт Краснодара снимать не будут

По данным источников, открывать аэропорт Краснодара и снимать ограничения на полеты гражданских судов не будут.

Отрицательный отзыв по открытию аэропорта 22 декабря дало Минобороны РФ, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что главным критерием для открытия аэропорта Краснодара остается безопасность пассажиров. Он подтвердил, что воздушная гавань Краснодара может быть открыта уже в ближайшее время.

Тестовый полет прошел 15 декабря. Лайнер вылетел из аэропорта Минеральных Вод в 13:09 и взял курс в юго-восточном направлении, после чего успешно приземлился в аэропорту «Пашковский». Решение по открытию аэропорта должны были принять 22 декабря.