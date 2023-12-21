Решение об открытии аэропорта Краснодара могут принять уже 22 декабря

Об этом сообщают источники в силовых структурах. По их данным, 22 декабря состоится обсуждение технической возможности выполнения пассажирских авиарейсов в воздушной гавани Краснодара на высоком уровне.

Ожидается, что сотрудники Минобороны РФ представят результаты работы по возможной организации полетов в аэропорту краевого центра, в том числе обсудят тему возможных рисков.

Другие источники уверены, что возможное открытие аэропорта Краснодара хотят отложить на несколько недель. Это связано с обеспечением безопасности для воздушных судов в условиях проведения специальной военной операции.

При этом окончательного решения по возобновлению полетов в авиагавани краевой столицы у властей по-прежнему нет. Источники считают скорое открытие аэропорта Краснодара маловероятным, пишет газета «Известия».

Аэропорт Краснодара приостановил работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции. Однако в последнее время появились слухи о его возможном скором открытии.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что главным критерием для открытия аэропорта Краснодара остается безопасность пассажиров. По его словам, необходимо проанализировать обстановку и принять решение. При этом Путин подтвердил, что воздушная гавань Краснодара может быть открыта уже в ближайшее время.

Лайнер тестового рейса в Краснодар приземлился в аэропорту «Пашковский» днем 15 декабря. Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из воздушной гавани Минеральных Вод в 13:09 и взял курс в юго-восточном направлении. Он направился на северо-запад — в сторону Ставрополя. Через 20 минут полета лайнер резко повернул на запад в сторону Краснодара. Тестовый полет проходил на средней высоте около 7 тыс. метров. На этот рейс в аэропорту «Пашковский» прошла тестовая регистрация. «Пробными» пассажирами стали авиационные работники воздушной гавани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Шереметьево опубликовал расписание рейсов из Москвы в Краснодар, которые должны были начаться с 25 декабря. Однако позже запланированные рейсы в краевой центр перенесли на 12 января.