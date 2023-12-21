Аэропорт Шереметьево перенес рейсы в Краснодар на 12 января

Из аэропорта Москвы запланированы рейсы с 12 января по 15 февраля. В кубанскую столицу они будут летать каждый день.

С 17 февраля по 30 марта количество рейсов сократится — самолеты будут летать три раза в неделю. Осуществлять перелеты будет авиакомпания «Победа».

Официальной информации о старте продаж, как и информации об открытии аэропорта Краснодара нет.

«Аэрофлот» же продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар не открывал — данных на сайте авиакомпании в системе бронирования нет. При попытке найти билеты на 25 декабря из Москвы в Краснодар отображается информация «на выбранные даты рейсы не найдены». Такая же информация отображается при попытке найти билеты на ближайшие к этой дате дни.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Москвы опубликовал расписание на рейсы в Краснодар с 25 декабря.