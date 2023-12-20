Аэропорт Москвы опубликовал расписание на рейсы в Краснодар с 25 декабря

Информация о полетах в Краснодар на следующей неделе появилась на сайте международного аэропорта Шереметьево.

Согласно представленному расписанию, авиарейсы из Москвы в Краснодар начнет выполнять компания «Аэрофлот» уже со следующей недели — с 25 декабря.

При этом продажу билетов на рейсы из Шереметьево в Краснодар «Аэрофлот» до сих пор не открыл. Официальной информации о возобновлении работы аэропорта Краснодара по-прежнему не поступало.

«На сайте аэропорта отображается информация о плановых рейсах, полученных от авиакомпании перевозчика. За подробной информацией о вылетах по данному направлению, рекомендуем обращаться напрямую в авиакомпанию», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в call-центре международного аэропорта Шереметьево.

В информационном центре компании «Аэрофлот» сказали, что информации о рейсах между Москвой и Краснодаром на ближайшие дни пока нет.

Аэропорт Краснодара приостановил работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции. Однако в последнее время появились слухи о его возможном скором открытии.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что главным критерием для открытия аэропорта Краснодара остается безопасность пассажиров. По его словам, необходимо проанализировать обстановку и принять решение. При этом Путин подтвердил, что воздушная гавань Краснодара может быть открыта уже в ближайшее время.

Лайнер тестового рейса в Краснодар приземлился в аэропорту «Пашковский» днем 15 декабря. Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из воздушной гавани Минеральных Вод в 13:09 и взял курс в юго-восточном направлении. Он направился на северо-запад — в сторону Ставрополя. Через 20 минут полета лайнер резко повернул на запад в сторону Краснодара. Тестовый полет проходил на средней высоте около 7 тыс. метров. На этот рейс в аэропорту «Пашковский» прошла тестовая регистрация. «Пробными» пассажирами стали авиационные работники воздушной гавани.

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