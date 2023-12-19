Nordwind готовится запустить авиарейс между Краснодаром и Казанью

Аэропорт краевого центра приостановил работу с 24 февраля прошлого года. Однако, по слухам, воздушная гавань Краснодара может возобновить работу уже в ближайшее время.

Авиакомпания Nordwind заявила о готовности запустить авиарейс между Краснодаром и Казанью. У нее уже есть подтвержденные слоты в аэропортах обоих городов.

«Получив информацию, что аэропорт Краснодара готов обслуживать рейсы и пассажиров, ничто не помешает нам открыть этот рейс», — рассказал коммерческий директор Nordwind Антон Маттис.

Он добавил, что авиарейс из Казани в Краснодар состыкуют с рейсами из других городов Сибири: Якутска, Красноярска, Омска и Новокузнецка, сообщает «РБК Татарстан».

Лайнер тестового рейса в Краснодар приземлился в аэропорту «Пашковский» днем 15 декабря. Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из воздушной гавани Минеральных Вод 15 декабря в 13:09 и взял курс в юго-восточном направлении. Он направился на северо-запад — в сторону Ставрополя. Через 20 минут полета лайнер резко повернул на запад в сторону Краснодара. Тестовый полет проходил на средней высоте около 7 тыс. метров. На этот рейс в аэропорту «Пашковский» прошла тестовая регистрация. «Пробными» пассажирами стали авиационные работники воздушной гавани.

Читайте также: президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря сказал, что главным критерием для открытия аэропорта Краснодара остается безопасность пассажиров. По его словам, необходимо проанализировать обстановку и принять решение. При этом Путин подтвердил, что воздушная гавань Краснодара может быть открыта уже в ближайшее время.