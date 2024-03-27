Изуродовавшего модель из Сочи пластического хирурга суд освободил от наказания

Ленинский районный суд Краснодара 27 мая огласил приговор в отношении пластического хирурга клиники «Медист» Андрея Комарова, который сделал неудачную операцию модели из Сочи Юлии Тарасевич.

По данным суда, в декабре 2020 года хирург сделал жительнице Сочи пластические операции в медцентре на улице Дальней. Девушке делали блефаропластику верхних и нижних век и подтяжку мягких тканей лица. Медик неверно спланировав объем иссекаемых тканей, нарушил хирургическую технику и ведение пациентки в послеоперационном периоде. В результате допущенных врачом нарушений у пострадавшей развились осложнения — у нее перестали смыкаться веки, а также произошла атрофия мягких тканей лиц.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Затем дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В суде пластический хирург не признал свою вину, однако суд счел ее доказанной и назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы. В связи с истечением сроков давности, подсудимого освободили от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», модель Юлия Тарасевич из Сочи лишилась мимики после пластической операции в 2020 году в краснодарской клинике. Из-за неудачного хирургического вмешательства у девушки перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали. В конце января модель потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда с двух частных клиник 35 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования истцов и постановил ООО «Медист» выплатить в пользу Юлии Тарасевич 3 млн рублей в качестве морального ущерба и 1,5 млн рублей по защите прав потребителей, а также выплатить 500 тыс. рублей в пользу мужа девушки в качестве компенсации морального вреда.