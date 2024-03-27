Изуродовал меня на всю жизнь: модель из Сочи прокомментировала приговор хирургу

Юлия Тарасевич из Сочи прокомментировала приговор, который 27 марта вынес суд пластическому хирургу, которого суд освободил от наказания из-за истечения сроков давности дела.

По словам пострадавшей, к такому приговору «все и шло, ведь все очень долго тянулось». По мнению девушки, обвиняемый и его адвокат намеренно тянули время.

«Понятно, что с адвокатом они добивались того, что истечет срок давности. Тут один вывод: странное у нас законодательство, ведь изуродовал он меня на всю жизнь, а срок преследования у хирурга три года. Если бы по истечении этих трех лет мое лицо вернулось, как было прежде, я бы сказала: «ну что ж». Он, можно сказать, «понес неприятности», а у меня изуродовано лицо. Думаю, нарушители знают, что стоит потянуть время, и в любом случае выйдешь «сухим из воды», — цитирует Юлию Тарасевич портал kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», модель Юлия Тарасевич из Сочи лишилась мимики после пластической операции в 2020 году в краснодарской клинике. Из-за неудачного хирургического вмешательства у девушки перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали. В конце января модель потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда с двух частных клиник 35 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования истцов и постановил ООО «Медист» выплатить в пользу Юлии Тарасевич 3 млн рублей и 1,5 млн рублей по защите прав потребителей, а также 500 тыс. рублей — в пользу мужа девушки.

В суде 27 марта пластический хирург не признал свою вину, однако суд счел ее доказанной и назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы. В связи с истечением сроков давности, подсудимого освободили от назначенного наказания.