Изуродованная модель из Сочи отсудила у краснодарской клиники 4,5 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара встал на сторону модели Юлии Тарасевич и обязал частную клинику «Медист» выплатить ей компенсацию морального ущерба.

Суд установил, что в декабре 2020 года девушке провели пластическую операцию в краснодарской клинике «Медист». Затем ей оказали помощь в клинике «СкинЭксперт». После этого у нее начались серьезные осложнения здоровья. Последствия той операции модель переживает до сих пор.

Она уверена, что медицинскую помощь в клиниках ей оказали с серьезными нарушениями. Девушка попросила взыскать с клиник 35 млн рублей за причиненный физический и моральный ущерб. Кроме того, компенсацию за причиненный ущерб с клиник потребовал взыскать и муж Юлии Тарасевич.

Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил требования истцов и постановил ООО «Медист» выплатить в пользу Юлии Тарасевич 3 млн рублей в качестве морального ущерба и 1,5 млн рублей по защите прав потребителей, а также выплатить 500 тыс. рублей в пользу мужа девушки в качестве компенсации морального вреда. При этом суд не нашел оснований к взысканию средств в пользу истцов с клиники «СкинЭксперт», сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Тарасевич сделала в клинике «Медист» блефаропластику верхних и нижних век и подтяжку мягких тканей лица, а также удалила комки Биша. При этом хирург неверно спланировал объем иссекаемых тканей, нарушил хирургическую технику и ведение пациентки после операции.

Из-за ошибок врача у женщины развился двусторонний лагофтальм, когда при смыкании остается щель шириной до 0,7 см. При этом верхнее веко у пациентки опускается частично с обеих сторон, а нижние веки неподвижны. Также у пострадавшей произошла атрофия мягких тканей лица, стало невозможно улыбаться. Произошла заметная асимметрия лица и развились другие серьезные дефекты. Все это привело к развитию психического расстройства.