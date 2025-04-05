Из-за тумана в Сочи шесть самолетов приземлились на запасных аэродромах

В городе-курорте ночью на субботу наблюдался густой туман, видимость в районе аэропорта в Адлере снизилась.

По данным на 0:05 5 апреля экипажи шести рейсов приняли решения уйти на посадку в аэропорты Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы.

В связи с этим задержано прибытие рейсов и отправление разворотных рейсов, запланированных на этих воздушных судах, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи до ночи 6 апреля ожидается сильный туман. Как прогнозирую синоптики, в течение дня 4 апреля, а также в течение суток 5 апреля на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается туман со снижением видимости до 0,5-1 км.