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Из-за сильных дождей подтопило 14 придворовых территорий и 1 дом в трех районах Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnyh-dozhdej-podtopilo-14-pridvorovyh-territorij-i-1-dom-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Из-за сильных дождей подтопило 14 придворовых территорий и 1 дом в трех районах Краснодарского края
Фото t.me/sergeyi_les

Обильные осадки обрушились 10 июня на Крымский и Темрюкский районы, а также на Анапу.

По данным краевого оперштаба, в Анапе за день выпало 50 мм осадков, Крымском районе — 30 мм, в Темрюкском — 10 мм.

В пяти населенных пунктах трех муниципальных образований подтоплены 14 придворовых территорий, в 1 дом зашла вода на уровень до 10 см.

Проводят работы по откачке воды. Пострадавших нет, расселение не требуется, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 10 июня в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. С 11:00 до 17:00 в Крымске локально выпала двухмесячная норма осадков.

В Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках.

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