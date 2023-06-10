В Крымском районе во время залпового ливня выпало 30 мм осадков

Из-за непогоды 10 июня в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. Были временно отключены линии электропередачи КР-1 И КП-2.

«За короткое время выпало более 30 мм осадков. Временно отключены линии электропередачи КР-1 И КП-2 – бригады, несмотря на такую погоду работают. В Крымске линия ПР-1 запущена. По КП-2 — одну линию запустили, вторая — в работе. В поселениях частичное отключение электроэнергии наблюдается в хуторах Даманка, Прохладный, Веселый, Красный Октябрь, Новоукраинский. Бригады работают, вызваны дополнительные», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Глава района добавил, что за состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение. Подъем уровня воды в реках до критических отметок пока не прогнозируется, но жителям низин следует побеспокоится о своем имуществе

Сергей Лесь добавил, что в течение дня дожди в Крымской районе продолжатся. Все службы мобилизованы. Подготовлена техника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках. По прогнозу синоптиков, на Кубани резко ухудшится погода — пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.