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В Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-12-iyunya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-po-livnyam-i-podemu-vody-v-rekah
В Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, на Кубани с 9 до 12 июня резко ухудшится погода — пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Из-за выпадения осадков на Черноморском побережье и в юго-восточной части региона поднимется вода в реках и водотоках. Уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки в Геленджике, Туапсинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах.

В связи с прохождением фронтальных разделов циклона в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона в эти дни призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера телефона: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Лабинском районе продолжают откачивать воду с подтопленных территорий. Часть территорий муниципалитета по-прежнему подтоплены после недавнего разгула стихии.

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