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В Лабинске продолжают откачивать воду с подтопленных территорий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-prodolzhayut-otkachivat-vodu-s-podtoplennyh-territorij
В Лабинске продолжают откачивать воду с подтопленных территорий
Фото пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Об этом сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев. Часть территорий муниципалитета по-прежнему подтоплены после недавнего разгула стихии.

Глава района принял местных жителей для решения вопросов, связанных с подтоплениями, а затем выехал в наиболее проблемные района Лабинска, в частности в микрорайон Виноградный.

По словам Забураева, от местных жителей поступает много обращений по этой территории. Он вместе с коллегами обошел ряд адресов и посмотрел на последствия стихии.

«Завтра по заявлениям жителей сюда выйдут оценочные комиссии. Сегодня здесь работает пожарная насосная станция по откачиванию воды», — написал Забураев в Telegram.

Он отметил, что сотрудники регионального МЧС и краевого министерства ГО и ЧС оказывают Лабинскому району всю необходимую помощь.

Читайте также: в Краснодарском крае подтопленными остаются 68 придомовых территорий в двух муниципалитетах. Работы по откачке воды завершены почти во всех муниципалитетах, кроме Лабинского и Новокубанского районов.

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