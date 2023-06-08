В Краснодарском крае подтопленными остаются 68 придомовых территорий в двух муниципалитетах

По данным краевого министерства ГО и ЧС, к вечеру 8 июня работы по откачке воды завершены почти во всех муниципалитетах, кроме Лабинского и Новокубанского районов.

Всего за последние две недели от ливней и подтоплений пострадали 11 районов Кубани. В 9 муниципалитетах объявлен режим «ЧС». По результатам работы оценочных комиссий, всего было подтоплено более 2,7 тыс. дворов и более 900 домов.

В Лабинском районе были подтоплены 809 придомовых территорий, в 371 дом заходила вода. Сейчас подтопленными остаются 37 придомовых территорий. Продолжаются работы по откачке воды.

В Новокубанском районе всего были подтоплены 304 придомовые территории, в 56 домов заходила вода. Подтопленными остаются 31 придомовая территория. Откачка воды продолжается.

В Курганинском районе была подтоплены 971 придомовая территория, в 161 дом заходила вода.

В Армавире подтопило 323 придомовые территории, в том числе 142 дома.

В Апшеронском районе были подтоплены 156 придомовых территорий, в том числе 71 дом.

В Кореновском районе были подтоплены 42 придомовые территории, в том числе 15 домов.

В Кущевском районе — 47 придомовых территорий, в том числе 28 домов.

В Абинском районе — 32 придомовые территории, в том числе 10 домов.

В Гулькевичском районе — 16 придомовых территорий, в том числе 2 дома.

В Крыловском район — 9 придомовых территорий, в том числе 2 дома.

Мостовском районе градом повреждены крыши 47 домов в поселке Псебай.

Во всех МО продолжаются работы комиссий по обследованию, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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