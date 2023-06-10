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Двухмесячная норма осадков выпала 10 июня в Крымске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhmesyachnaya-norma-osadkov-vypala-10-iyunya-v-krymske
Двухмесячная норма осадков выпала 10 июня в Крымске
Фото t.me/sergeyi_les

Об этом сообщил глава Крамского района Сергей Лесь.

«Сегодня с 11:00 до 17:00 в Крымске локально выпала двухмесячная норма осадков. К вечеру синоптики прогнозируют усиление осадков», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Глава района также сообщил о том, что наиболее сложная ситуация сложилась на улица Кирова, Темченко, Лаара, Матросова, Чехова и других. Он обратился к жителям низинных участков с рекомендацией убрать машины на другие улицы, а также расчистить около своих домов ливневки и следить за тем, чтобы вода не зашла во дворы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за непогоды 10 июня в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. За состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение. Подъем уровня воды в реках до критических отметок пока не прогнозируется. На случай подтоплений подготовлена техника.

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