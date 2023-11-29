Из-за шторма 29 ноября сохраняются ограничения на судоходство в Черном море

По данным Минтранса РФ, 29 ноября в акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия.

В ведомстве отметили, что в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды.

«За последние сутки до очередного усиления шторма морскими автопаромами выполнено 6 рейсов. Более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы в настоящее время не работают», — сообщает Минтранс России в Telegtam.

Аэропорты регионов, где были зафиксированы сложные метеоусловия за последние несколько дней, работают штатно. В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержек на вылет из-за плохой погоды нет. Отмен рейсов из-за метеоусловий нет и в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни и ураган до 29 м/с ожидаются 29 и 30 ноября в Краснодарском крае. Утром 29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий приостановили движение судов по Керченской паромной переправе.

Читайте также: РЖД ввели в график 29 поездов, задержанных из-за «шторма века» в Черном море.