Из-за шторма приостановлено движение паромов через Керченский пролив
По данным Росморречфлота, утром 29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий приостановили движение судов по Керченской паромной переправе.
Утром и днем 29 ноября действует штормовое предупреждение.
Сообщается, что до усиления шторма паромы выполнили шесть рейсов и перевезли 407 пассажиров и 240 грузовиков.
«Более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы перевозок не выполняли», — сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в Telegram.
По прогнозам синоптиков, ноября ожидается южный ветер 20-25 м/сек, временами дождь, видимость хорошая. Высота волн составит 1,3-1,5 м, температура воздуха +12-14°С, температура морской воды +9°С.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с утра 28 ноября после двух суток простоя возобновили движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом.