Керченская переправа 28 ноября возобновила работу после шторма

По данным Росморречфлота, с утра 28 ноября после двух суток простоя возобновили движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом.

Предыдущие сутки перевозки на Керченской морской переправе не осуществлялись в связи со штормом. На 28 ноября действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.

По данным Росгидромета, 28 ноября в проливе будет сохраняться ветер юго-западного и южного направления скоростью 6-11 м/с. Местами днем порывы будут достигать 14 м/с, вечером — 12-17 м/с. Высота волн в проливе достигнет 70-120 см. Ожидается небольшой дождь, видимость хорошая, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с. Из-за непогоды движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом приостановили, паромную переправу закрыли.