Паромы на Керченской переправе не работают уже больше суток из-за шторма

Утром 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с.

Из-за непогоды движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом не осуществляется уже более суток. Штормовое предупреждение в проливе сохраняется и 27 ноября.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Керченском проливе будет западный ветер до 23-28 м/с, высота волн до 1,5 м. Температура воздуха +4…6 °С, воды — +8…9 °С, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

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