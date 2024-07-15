Из-за пожаров на Кубани усилят пешие патрули на туристических маршрутах

С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он 15 июля провел оперативное совещание в связи с крупным лесным пожаров под Новороссийском.

Глава региона уточнил, что в результате пожара пострадало более 60 га уникального лесного массива, сгорели постройки на базах отдыха. Ликвидацию возгорания осложнили трудный рельеф, шквалистый ветер, трудный рельеф и темное время суток.

Кондратьев отметил, что произошедшее ЧП показало, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания.

«Считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов. Впереди еще половина лета, туристы, в том числе любители палаточного отдыха, выберут наши уникальные ландшафты», — написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели уже около суток борются с крупным лесным пожаром в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Его площадь достигла 62 га.

На месте работают более 250 человек: специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры.

Часть отдыхающих с баз отдыха эвакуировали на пляж хутора Дюрсо, а после вывезли на катерах безопасное место.