Кондратьев: пожар под Новороссийском тушат более 300 человек

Спасатели уже около суток борются с крупным лесным пожаром в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Его площадь достигла 62 га. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с ликвидацией крупного возгорания в своем Telegram-канале.

«Из-за опасности для баз отдыха оттуда оперативно вывезены в пункты временного размещения (ПВР) отдыхающие. О возможной эвакуации оповестили местных жителей. В ликвидации пожаров участвуют 84 единицы техники, применяется авиация — два специальных вертолета и один самолет произвели 33 сброса воды», — написал он.

Сейчас огнем охвачено 62 га лесных угодий. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, казаки и добровольцы.

«Дал поручение развернуть на месте оперативный штаб. Работой руководит мой заместитель Александр Нестеренко, который постоянно докладывает обстановку», — добавил глава региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь повредил 50 построек на территории базы отдыха «Романтик», на территории базы отдыха «Голубая волна» — 8 построек и 5 автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет.