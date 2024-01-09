Из-за непогоды временно закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы в Сочи

Горнолыжные курорты Сочи 9 января временно ограничили работу канатных дорог и горнолыжных трасс из-за грозы.

На курорте Красная Поляна закрыты трассы «Первый снег», «Цирк-2», «Восточная (от 2300 до 2050м)» и «Аибга», а также закрыта канатная дорога «Вершина», сообщает Telegram-канал курорта.

На курорте «Газпром Поляна» также временно закрыты для катания горнолыжные трассы 10, 11 и 12 (с отметки 2256 до 1500). Из-за грозового фронта приостановлена работа канатных дорог К4-5 и А3, сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта.

Открытие курорта «Роза Хутор» 9 января было задержано. Сейчас на курорта закрыта горнолыжная трасса «Лабиринт», подвесной мост 9 января работать не будет, сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край с 8 января оказался под влиянием активного циклона, расположившегося над Черным морем. В крае 9 января ожидается целый комплекс неблагоприятных метеоявлений с сильным дождем, снегом в сочетании с грозой, ветром с порывами до 25 м/с. Сильные снегопады ожидаются 9 января в Сочи. Заезд в Красную Поляну на автомобилях без зимней резины запретили. Едущих с Кубани в сторону Ростова водителей предупредили о снегопаде и ухудшении видимости на трассе.