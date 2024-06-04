Из больницы выписали всех пострадавших на линейке у школы № 29 в Краснодаре

Утром 25 мая в школе № 29 на улице Рылеева сильный ветер сорвал часть кровли крыши. В результате 12 детей получили травмы.

После инцидента один мальчик проходил лечение в Детской краевой клинической больнице. В минздраве края 4 июня отметили, что сейчас «все пострадавшие выписаны», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти все пострадавшие в школе № 29 дети были выписаны домой еще 25 мая. Глава краевой столицы Евгений Наумов написал в соцсетях, что жизням ребят ничто не угрожает.

Тяжелых пострадавших среди детей не было. В основном несовершеннолетние получили порезы и ссадины.

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