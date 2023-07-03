Истязавших детей экс-воспитательниц частного детсада «Теремок» осудили в Сочи

Приговор в отношении 53-летней и 39-летней бывших воспитателей детского сада, которых обвиняли в жесток обращении с детьми, 3 июля вынес Хостинский районный суд Сочи.

В зависимости от роли каждой, женщины признаны виновными в истязании двух воспитанников в частном детском саду (досуговом центре) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением с ними. Также 53-летняя женщина признана виновной в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности потребителей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил каждой по 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденным запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, в январе и феврале 2021 года 53-летняя и 38-летняя воспитатели били ногами маленькую девочку и 8-летнего мальчика. Женщины применяли и другие «методы» воспитания — били тряпкой, таскали воспитанников за волосы по полу и оскорбляли. В марте 2021 года 53-летняя женщина открыла досуговый центр в том же жилом доме. В сентябре 2022 года она применила физическую силу в отношении 7-летнего мальчика. Ребенок получил кровоподтеки в области предплечья и шеи.

В управлении образования мэрии Сочи пояснили, что частный детский сад, в котором произошло преступление, работал нелегально. В реестре дошкольных учреждений он не числился. Прокурор Сочи направил в суд иск о запрете деятельности частного детского сада «Империя Детства» в связи с нарушениями законодательства. Однако Хостинский районный суд отказал в удовлетворении иска. В апелляционном порядке прокуратура оспорила решение суда и добилась закрытия частного детсада. Досуговый центр «Теремок» попал в поле зрения правоохранителей еще прошлой зимой. В нем провели проверку и выявили многочисленные нарушения. После чего центр закрыли.