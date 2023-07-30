Грузовик раздавил легковушку: на трассе под Краснодаром образовалась 10-километровая пробка

Серьезная авария произошла днем 30 июля в районе Краснодарского водохранилища. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.

На границе Адыгеи и Краснодарского края возле шлюзов перевернулся КамАЗ, он полностью подмял легковушку и зацепил внедорожник. Дорога полностью перекрыта. Выставлены дополнительные наряды ДПС со стороны Тлюстенхабля и Краснодара. Машины перенаправляют по альтернативным маршрутам.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на Восточном обходе на 13:00 растянулась на 10 км.

Очевидцы сообщают, что в раздавленной легковушке были дети, но они остались живы.

«По имеющейся предварительной информации, в легковом автомобиле, который придавлен перевернувшимся прицепом, никто не погиб и не пострадал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

Обстоятельства ДТП еще выясняются. На месте работают все экстренные службы.

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МВД Адыгеи: водитель раздавившего легковушку КамАЗа не справился с управлением.

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