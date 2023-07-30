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Грузовик раздавил легковушку: на трассе под Краснодаром образовалась 10-километровая пробка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-razdavil-legkovushku-na-trasse-pod-krasnodarom-obrazovalas-10-kilometrovaya-probka
Фото t.me/krd_tipich_ru

Серьезная авария произошла днем 30 июля в районе Краснодарского водохранилища. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.

На границе Адыгеи и Краснодарского края возле шлюзов перевернулся КамАЗ, он полностью подмял легковушку и зацепил внедорожник. Дорога полностью перекрыта. Выставлены дополнительные наряды ДПС со стороны Тлюстенхабля и Краснодара. Машины перенаправляют по альтернативным маршрутам.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на Восточном обходе на 13:00 растянулась на 10 км.

Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Очевидцы сообщают, что в раздавленной легковушке были дети, но они остались живы.

«По имеющейся предварительной информации, в легковом автомобиле, который придавлен перевернувшимся прицепом, никто не погиб и не пострадал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея. 

Обстоятельства ДТП еще выясняются. На месте работают все экстренные службы.

 

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