МВД Адыгеи: водитель раздавившего легковушку КамАЗа не справился с управлением

Жесткое ДТП произошло 30 июля около 12:00 на участке автодороги М-4 «Дон», в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Авария полностью парализовала движение движение на Восточном обходе под Краснодаром, на границе Кубани и Адыгеи.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку.

Перед шлюзами (в районе Тлюстенхабля) движение перенаправляют через аул Тугургой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

«Из-за дорожно-транспортного происшествия на шлюзах Краснодарского водохранилища, въезд в город Краснодар по трассе М-4 временно ограничен. Просьба водителей выбирать альтернативные пути объезда», — сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на границе Адыгеи и Краснодарского края возле шлюзов перевернулся КамАЗ, он полностью подмял легковушку и зацепил внедорожник. Движение полностью перекрыто. На трассе под Краснодаром образовалась 10-километровая пробка.