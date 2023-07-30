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Момент ДТП под Краснодаром на видео: КамАЗ влетел в отбойник и прицепом раздавил легковушку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moment-dtp-pod-krasnodarom-na-video-kamaz-vletel-v-otbojnik-i-pritsepom-razdavil-legkovushku
Момент ДТП под Краснодаром на видео: КамАЗ влетел в отбойник и прицепом раздавил легковушку
Фото t.me/tk_krd

Момент аварии с опрокинувшимся около Краснодарского водохранилища грузовиком попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что КамАЗ без тормозов едет в парапет, ударяется в отбойник, после чего прицеп развернулся, стал неуправляемым, опрокинулся и накрыл легковую машину, а колесом воткнулся в кроссовер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жесткое ДТП произошло 30 июля около 12:00 на участке автодороги М-4 «Дон», в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку и полностью перекрыл дорогу. На Восточном обходе образовалась 10-километровая пробка, въезд в Краснодар по М-4 временно ограничен.

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