Момент ДТП под Краснодаром на видео: КамАЗ влетел в отбойник и прицепом раздавил легковушку

Момент аварии с опрокинувшимся около Краснодарского водохранилища грузовиком попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что КамАЗ без тормозов едет в парапет, ударяется в отбойник, после чего прицеп развернулся, стал неуправляемым, опрокинулся и накрыл легковую машину, а колесом воткнулся в кроссовер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жесткое ДТП произошло 30 июля около 12:00 на участке автодороги М-4 «Дон», в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку и полностью перекрыл дорогу. На Восточном обходе образовалась 10-километровая пробка, въезд в Краснодар по М-4 временно ограничен.