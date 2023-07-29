Мокрая дорога: трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Сочи

Авария произошла 29 июля в 8:30 на федеральной дороге Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus на серпантине не справился с управлением и на правом закруглении мокрой дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной с будкой — ГАЗ Next.

Уточняется, что водитель Lada двигался со скоростью, которая не обеспечивает контроль за движением авто.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пятерым пассажирам легковушки. Среди них трое взрослых и трое детей в возрасте 7, 9 и 13 лет, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи.

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