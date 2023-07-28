Водитель самосвала вылетел через лобовое стекло после столкновения с грузовиком в Краснодаре

Авария с участием грузовых автомобилей произошла 28 июля около 12:00 на федеральной трассе М-4 «Дон».

Установили, что 40-летний водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes-Benz.

При столкновении виновник аварии вылетел из кабины через лобовое стекло. Его с травмами отвезли в больницу для обследования и оказания помощи.

Второй водитель врезался в дорожное металлическое ограждение. По факту ДТП проводят административное расследования для установления всех обстоятельств произошедшего. Полицейские оперативно восстановили движение транспорта на этом участке трассы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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