Число погибших в ДТП с мотоциклами в Краснодарском крае с начала года выросло на 50%

Всего с начала текущего года на Кубани зарегистрировали 237 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли 33 человека и еще 239 пострадали.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП с мотоциклами выросло на 50%, количество раненых — на 11%, а общее число аварий — на 24%.

Из 33 погибших с начала года: 30 мотоциклистов и трое пешеходов. В смертельные аварии чаще всего попадают водители спортивных мотоциклов — 17. С дорожными мотоциклами зарегистрировали 11 ДТП со смертельным исходом, с эндуро — 3, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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