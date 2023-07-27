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Число погибших в ДТП с мотоциклами в Краснодарском крае с начала года выросло на 50%

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-dtp-s-mototsiklami-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-vyroslo-na-50
Число погибших в ДТП с мотоциклами в Краснодарском крае с начала года выросло на 50%
Фото Госавтоинспекции Кубани

Всего с начала текущего года на Кубани зарегистрировали 237 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли 33 человека и еще 239 пострадали.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП с мотоциклами выросло на 50%, количество раненых — на 11%, а общее число аварий — на 24%.

Из 33 погибших с начала года: 30 мотоциклистов и трое пешеходов. В смертельные аварии чаще всего попадают водители спортивных мотоциклов — 17. С дорожными мотоциклами зарегистрировали 11 ДТП со смертельным исходом, с эндуро — 3, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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