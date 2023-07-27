Мотоцикл врезался в иномарку и отлетел в забор в Джубге, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 17:00 на улице Советской.

По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла Suzuki превысил скорость, на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем KIA под управлением 62-летнего водителя, после чего врезался в забор.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался по дороге в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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