Мотоциклист врезался в «Газель» и погиб в поселке Белозерном под Краснодаром

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 2:15 на 4 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла Honda в шлеме и экипировке ехал в сторону Краснодара. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», от чего грузовик опрокинулся на бок.

«От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, также пострадал 55-летний водитель «Газели», — сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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