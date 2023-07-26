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Мотоциклист врезался в «Газель» и погиб в поселке Белозерном под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-vrezalsya-v-gazel-i-pogib-v-poselke-belozernom-pod-krasnodarom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мотоциклист врезался в «Газель» и погиб в поселке Белозерном под Краснодаром
Фото t.me/mvd23krasnodar

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 2:15 на 4 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла Honda в шлеме и экипировке ехал в сторону Краснодара. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», от чего грузовик опрокинулся на бок.

«От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, также пострадал 55-летний водитель «Газели», — сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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