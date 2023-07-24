Мотоциклист погиб, врезавшись в автобус в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 24 июля около 9:30 на 94 км автодороги Новороссийск — Керчь в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 48-летний водитель мотоцикла Kawasaki двигался со стороны Крыма в Новороссийск и при обгоне врезался в автобус ПАЗ, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево. Автобус ехал без пассажиров, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД по краю Ирина Заватская.

В результате столкновения мотоциклист погиб на месте от полученных травм.

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