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Водитель электросамоката погиб при столкновении с иномаркой в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-elektrosamokata-pogib-pri-stolknovenii-s-inomarkoj-v-krasnoarmejskom-rajone
Водитель электросамоката погиб при столкновении с иномаркой в Красноармейском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 24 июля около 2:40 на 49 км трассы «Краснодар — Славянск — Темрюк».

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Range Rover столкнулся в попутном направлении с электросамокатом, который ехал по левой стороне движения вдоль разделительной полосы.

В результате аварии водитель электросамоката погиб. Личность мужчины устанавливается, на вид ему 35-45 лет. Водитель был экипирован защитой, но без светоотражающих элементов, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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