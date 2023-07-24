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Самокатчик сбил беременную девушку на пешеходном переходе в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samokatchik-sbil-beremennuyu-devushku-na-peshehodnom-perehode-v-sochi
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла 18 июля на улице Воровского. В полицию об оказании медицинской помощи сбитой женщине сообщили из местной больницы.

По предварительным данным, мужчина на электросамокате сбил пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу.

По факту аварии полиция и следственный отдел по Центральному району Сочи СКР проводят проверку. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью женщины и ее ребенка нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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