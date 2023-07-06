Число ДТП с участием самокатов в России выросло более чем на 56%

Несмотря на это, говорить о введении прав на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности пока рано, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — сказал Черников.

Он добавил, что более предметно говорить о статистике ДТП можно после вступления в силу поправок в ПДД и закрепления статуса СИМ — появилось понимание, кто нарушитель и по каким причинам произошло столкновение, сообщает ТАСС.

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