Впишут в КоАП: водителей электросамокатов начнут штрафовать за нарушение ПДД

Эксперты считают, что штрафы должны быть соразмерными с обычными наказаниями для автовладельцев и достигать 30 тыс. рублей.

Существующий кодекс предусматривает ответственность только для велосипедистов и других участников дорожного движения. Из-за расплывчатости этой формулировки самокатчики нередко избегают санкций. Помимо этого, сейчас максимальный штраф не превышает 1,5 тыс. рублей.

По мнению аналитиков, для поимки правонарушителей на СИМ надо сформировать отдельные наряды правоохранителей на электросамокатах с проблесковыми маячками и особенного окраса. Такие наряды смогут свободно перемещаться по пешеходным частям и ловить нарушителей.

Кроме того, для предотвращения аварийных ситуаций предлагается создать систему идентификаций нарушителей, надзора и привлечения к ответственности, а также ограничить скорость СИМ до 15 км/ч. Помимо этого, для езды на электросамокатах предлагают сдавать на права, сообщают «Известия».

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