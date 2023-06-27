В Геленджике за неделю составили 118 протоколов за езду на самокатах и велосипедах по набережной 

Набережную Геленджика продолжают освобождать от самокатов и велосипедов. Каждый день сотрудники ДПС проводят рейды в прогулочной зоне набережной.

За последнюю неделю составили 118 протоколов. За выходные дни коммунальные службы вывезли с набережной более 90 самокатов. По просьбе местных жителей 25 июня от самокатов освободили набережную Тонкого мыса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

За выходные в горбольницу доставили одного человека, который получил травму из-за наезда самоката.

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