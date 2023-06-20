Туристам в Геленджике напоминают, что по набережной нельзя кататься на велосипедах и самокатах
Общество
20.06.2023 18:48
На курорте с 17 июня к усиленному дежурству на набережной приступили сотрудники полиции и казачества.
«Набережная Геленджика — пешеходная зона, продолжаем разъяснять это любителям велопрогулок и самокатчикам. К усиленному дежурству на набережной приступили сотрудники полиции и казачества. Терпеливо и методично доносят до гостей курорта о запрете на передвижения в прогулочной зоне на колесах», — написал мэр Алексей Богодистов в Telegram.
Он отметил, что в полномочиях администрации – вывоз с набережной бесхозной техники.
«Занимаемся этим. С начала года вывезли более 700 самокатов, полицейские патрули составили 60 протоколов. Благодарю за поддержу в данном вопросе прокуратуру города», — добавил глава Геленджика.