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Туристам в Геленджике напоминают, что по набережной нельзя кататься на велосипедах и самокатах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistam-v-gelendzhike-napominayut-chto-po-naberezhnoj-nelzya-katatsya-na-velosipedah-i-samokatah
Туристам в Геленджике напоминают, что по набережной нельзя кататься на велосипедах и самокатах
Фото t.me/BogodistovAA

На курорте с 17 июня к усиленному дежурству на набережной приступили сотрудники полиции и казачества.

«Набережная Геленджика — пешеходная зона, продолжаем разъяснять это любителям велопрогулок и самокатчикам. К усиленному дежурству на набережной приступили сотрудники полиции и казачества. Терпеливо и методично доносят до гостей курорта о запрете на передвижения в прогулочной зоне на колесах», — написал мэр Алексей Богодистов в Telegram.

Он отметил, что в полномочиях администрации – вывоз с набережной бесхозной техники.

«Занимаемся этим. С начала года вывезли более 700 самокатов, полицейские патрули составили 60 протоколов. Благодарю за поддержу в данном вопросе прокуратуру города», — добавил глава Геленджика.

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