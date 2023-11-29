Геолог рассказал о перспективе строительства «легкого метро» в Краснодаре

Ветку метро планируют построить для того, чтобы связать центр с северо-восточной частью города. Линию предлагают проложить от ж/д вокзала, далее по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы, захватывая два существующих жилых микрорайона Краснодара.

По мнению доцента кафедры геофизических методов поисков и разведки КубГУ Николая Рудомахи, легкое метро неглубокого заложения предполагает строительство преимущественно в открытых котлованах. Однако грунтовые условия Краснодара — сложные для такой задачи.

«Во-первых, у нас достаточно плотно застроенный город. Во-вторых, очень много многоэтажек со свайным фундаментом. Если мы говорим, что свая у нас 15 м, то фактически нагрузки, которые передаются от дома посредством свайного фундамента, это еще ниже сваи на 5-10 м», — сказал доцент.

Эксперт отметил, что линию метро нужно закладывать на глубине от 30 м и более. На такой глубине залегают местные водонасыщенные грунты.

«У нас очень много песков, в этих песках огромное количество воды. Что с этим делать? В скальных грунтах, например, мы просто разрушаем породу, формируем, крепим свод, встретили воду — делаем откачки, зацементировали, закрыли воду и идем дальше. А что делать в этих песках? Здесь особенность строительства в том, что сначала грунты нужно укреплять, затем делать проходку и делать еще достаточно мощное укрепление самого тоннеля для исключения нежелательных осадков и, как следствие, нарушения зданий и сооружений на данной поверхности», — подчеркнул специалист.

Также Рудомаха считает, что Краснодару необходима общая концепция развития метро, которая будет учитывать на должна учитывать весь город и прилегающие территории — хутор Ленина, поселок Яблоновский, станицы Старокорсунскую и Елизаветинскую.

По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Ильи Позднякова, никаких сроков реализации проекта и точной стоимости сейчас нет. Он отметил, что речь идет о строительстве, по сути, «подземного трамвая» с глубиной заложения пути на глубине 10 м.

«Обычное метро — еще ниже. Подвижной состав тоже отличается. Это не полноценный поезд, а скорее длинный трамвай. Технологии с момента создания первого метро ушли далеко вперед и на текущий момент позволяют реализовывать такие проекты, в том числе в условиях Краснодарского края при наличии сейсмичности и объема грунтовых вод», — добавил Поздняков.

Также он сообщил о том, что специалисты планируют буриться скважины и смотреть состав грунтов. Далее специалисты на основании этих данных будут принимать решение, пишет портал «Кубань-Информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодарского края предложили построить «легкое метро неглубокого заложения» к новому северо-восточному микрорайону кубанской столицы. Линии предлагается проложить от ж/д вокзала, далее по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы, захватывая два существующих жилых микрорайона Краснодара. Новый проект строительства метро позиционируют как линию подземного «Скоростного трамвая». Реализовать проект планируют за счет частных инвестиций, предварительная стоимость — около 95 млрд рублей.

Сейчас идет проектирование нового района в северо-восточной части Краснодара между поселками Лорис, Знаменским и Пригородным площадью 1,5 тыс. га, из которых 635 га будут занимать жилые дома. Новый район станет новым городом на 270 тыс. жителей. В нем построят более 20 школ, 45 детских садов, медкластер и культурно-досуговый комплекс. Это будет первый подобный проект в современной истории Кубани. Предполагается, что район станет образцом грамотного градостроительства.