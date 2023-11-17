Проект строительства метро прокомментировали в мэрии Краснодара

Новый проект строительства метро позиционируют как линию подземного «Скоростного трамвая».

Предполагается, что «подземный трамвай» свяжет центр города и его северо-восточную часть. Реализовать проект планируют за счет частных инвестиций, предварительная стоимость — около 95 млрд рублей.

«В условиях возрастающего пассажиропотока для города особенно актуальны проекты, позволяющие обеспечить ускоренное пассажирское сообщение между основными объектами притяжения на главных городских связях», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В дептрансе добавили, что в ходе разработки и утверждения документации по планировке территории и градостроительных документов будут определены окончательные трассировки, пишет «Коммерсант-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодарского края предложили построить «легкое метро неглубокого заложения» к новому северо-восточному микрорайону кубанской столицы. Линии предлагается проложить от ж/д вокзала, далее по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы, захватывая два существующих жилых микрорайона Краснодара.