В Краснодаре предложили построить подземное метро в сторону нового микрорайона

Власти Краснодарского края предложили построить «легкое метро неглубокого заложения» к новому северо-восточному микрорайону кубанской столицы.

Об этом стало известно в ходе открытого обсуждения градостроительной концепции развития северо-восточной части города.

По словам руководителя департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края Ильи Позднякова, транспортной доступности нового микрорайона нужно уделить особое внимание. В связи с этим власти Кубани предложили проект подземного метро.

Линии предлагается проложить от ж/д вокзала, далее по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы, захватывая два существующих жилых микрорайона Краснодара.

«Соответственно, по центру, по главной магистральной улице будет идти основная ветка под землей с выходом на несколько станций метро…. Чтобы территория нормально функционировала, этот инфраструктурный объект нам, безусловно, нужен», — сказал глава ведомства.

Поздняков подчеркнул, что идея с подземным метро в северо-восточный микрорайон Краснодара появилась 2 месяца назад, но уже есть конкретный концессионер, который готов инвестировать в проект, пишет РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас идет проектирование нового района в северо-восточной части Краснодара между поселками Лорис, Знаменским и Пригородным площадью 1,5 тыс. га, из которых 635 га будут занимать жилые дома. Новый район станет новым городом на 270 тыс. жителей. В нем построят более 20 школ, 45 детских садов, медицинский кластер и культурно-досуговый комплекс. Это будет первый подобный проект в современной истории Кубани. Предполагается, что район станет образцом грамотного градостроительства.